Ankara Numune Hastanesi’nde yangın

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Altındağ'da, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B Bloku'nun çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İlk belirlemelere göre, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, tedbir amaçlı B Bloku'ndaki hastaların diğer bölümlerdeki polikliniklere aktarıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, kentteki çok sayıda çekicinin, hastane bahçesinde park halinde bulunan araçların kaldırılması için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.