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Ankara Müftülüğü, 1 saat erken okunan ezan için özür diledi

"Bu tür bir hatanın tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınacak"

06 Mart 2016 22:06

Ankara İl Müftülüğü, başkentte merkezden yayın alan bazı camilerde ikindi ezanının bir bölümünün "sehven" 1 saat önce okunduğunu açıklayarak halktan özür dilediklerini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Ankara Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu tür bir hatanın tekrarlanmaması için gerekli önlemin alınacağı belirtilerek, "Bugün Ankara’mızda merkezden yayın alan bazı camilerimizde ikindi ezanının bir bölümü sehven bir saat öncesinde okunmuştur. Bu sebeple tüm halkımızdan özür diliyor ve bu tür bir hatanın tekrarlanmaması için gerekli önlemin alınacağını paylaşmak istiyoruz" denildi.

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