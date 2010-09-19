-ANKARA METROSU'NDA İNTİHAR ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Ankara Metrosu İvedik İstasyonu'nda bekleyen bir kişi, trenin istasyona girişi sırasında rayların üstüne atlayarak intihar etti. Alınan bilgiye göre, Rafet Cengiz (30), akşam saatlerinde İvedik İstasyonu'nda, Batıkent'ten Kızılay istikametine giden trenin önüne atladı. Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından, istasyona giriş ve çıkışlar bir süreliğine kapatıldı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri de istasyona gelerek incelmelerde bulundu. Cengiz'in cesedi, incelemelerin ardından kaldırıldı. Öte yandan, olay nedeniyle Ankara Metrosu'nun seferlerinde gecikmeler yaşandı, istasyonlarda yığılmalar oldu.