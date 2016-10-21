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Ankara merkezli market zincirinin sahibi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi

21 Ekim 2016 22:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 27 işadamı arasında, Ankara merkezli bir market zincirinin sahibinin de olduğu anlaşıldı. 60’a yakın şubesi bulunan zincirin sahibinin dün gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı bulunan 27 işadamından 17’si gözaltına alındı. Dün alınan isimler arasında yer alan M.A.B’nin, Ankara merkezli büyük bir market zincirinin sahibi olduğu anlaşıldı.

 

60'a yakın şubesi var

 

Ankara, Bolu ve Zonguldak’ta 60’a yakın mağazası bulunan zincir, perakende sektörünün önemli oyuncularından biri. M.A.B ve beraberindeki işadamlarının Ankara Emniyeti’ndeki işlemleri sürüyor.

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin, örgütün önemli finansörlerinden olduğu iddia edildi. Şüphelilerin, önümüzdeki hafta başı savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

 

Hâkimlik, tedbir kararı almıştı

 

Gözaltına alınan isimlerin, kentin önde gelen iş adamları olduğu öğrenildi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği de, geçtiğimiz eylül ayında çok sayıda ismin mal varlığına tedbir koymuştu. Anılan isimler arasında, dün gözaltına alınan M.A.B'nin de olduğu anlaşıldı. 

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