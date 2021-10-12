Ankara merkezli 9 ilde IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde yürütülen başlatılan IŞİD'e yönelik operasyon da 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerden 6’sının yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiği açıklandı.

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin açıklamada “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; IŞİD silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, 12.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmaları, arama / el koyma ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi. (İHA)