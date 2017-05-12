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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu; 38 kişi hakkında gözaltı kararı

Haklarında gözaltı kararı çıkarılanların ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü

12 Mayıs 2017 12:40

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik Ankara merkezli 11 ilde 'FETÖ' operasyonu başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, operasyon kapsamında Bylock kullandıkları, Bank Asya'da hesabı oldukları ve 'FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile ilişkileri oldukları iddia edilen 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Belirlenen bu isimlerin yakalanması için, Ankara merkezli 11 farklı ilde operasyonların başladığı belirtildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

 

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