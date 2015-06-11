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Ankara Mamak'ı sel aldı, çok sayıda araç hasar gördü

Mamak’taki Neşet Ertaş Caddesi ile Samsun Yolu’nun kesiştiği kavşak göle dönerken suyun içinde mahsur kalan birçok araç hurdaya döndü

11 Haziran 2015 23:30

Ankara'da akşamüstü saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Mamak’taki Neşet Ertaş Caddesi ile Samsun Yolu’nun kesiştiği kavşak göle dönerken suyun içinde mahsur kalan birçok araç hurdaya döndü.

Saat 16.00 sularında başlayarak şiddetini artıran sağanak yağış, Mamak ilçesindeki Neşet Ertaş Caddesi’ni dereye çevirdi. Caddedeki araçlar yükselen suya kapıldı.

Sürüklenen bazı araçlar ise çevredeki dükkânların içine kadar girdi. Sel suları bölge esnafına da zor anlar yaşattı. Birçok dükkânı su basarken ürünleri kullanılamaz hale gelen esnaf duruma tepki gösterdi.

Mert Gökhan Koç’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, Neşet Ertaş Caddesi’ni dere yatağına çeviren sel suları, caddenin Samsun Yolu ile kesiştiği köprülü kavşağı da göle çevirdi.

Çamur, çakıl taşı ve hurdaya dönen araçlarla dolan köprülü kavşağa ASKİ ve Mamak Belediyesi’ne bağlı ekipler müdahale etti.

Trafiğe kapanan köprülü kavşak nedeniyle Samsun Yolu’nda da uzun araç kuyrukları oluştu.

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