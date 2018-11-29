Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: HDP, Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmayabilir

Yerel seçimler yaklaşırken, Ankara kulisleri HDP’den gelen bir iddia ile hareketlendi. Henüz herhangi bir partiyle resmi bir ittifak görüşmesi ve dirsek temasına girmeyen HDP’nin özellikle seçimin kaderini tayin edecek kadar yüksek bir oya sahip olduğu İstanbul’da ve belli bir oyu olan Ankara’da kendi adayını çıkarma niyetinde olmadığı öne sürüldü. AKP-MHP bloğunun geriletilmesi ve kayyım döneminin kapatılması gibi temel noktalardan hareketle yerel seçimlere hazırlanan HDP’nin Ankara ve İstanbul için alacağı böyle bir karar kulislerde “AKP- MHP bloğunu püskürtme stretejisi” olarak yorumlandı. Seçime giderken çok sayıda engelle karşılaşan HDP’nin olumsuz bütün senaryoları değerlendirerek bir yol haritası ve her ilin özgün yapısına göre bir aday profili belirleyeceği ifade ediliyor. HDP'nin kararının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde olası ittifaklar ile ilgili “Biz herhangi bir parti ile merkezi anlamda herhangi bir görüşme yapmadık. Halkımız tarafından, AKP’nin geriletilmesi açısından birçok ilde güç birliği yapmamız talep ediliyor. Ancak kesinleşmiş herhangi bir şey yok” demiş ve şunları söylemişti.

“Yerel seçimlerden sonra kayyım atanması durumu ile ilgili de konuşan Bulan şu değerlendirmelerde bulundu: "Yaklaşık 2 yıldır özellikle bu bölgede belediyelerimiz gasp edilmiş durumda. Belediyelerimize kayyumlar atandı ve belediye başkanlarımız cezaevine gönderildi. Bu dönemde kayyum zihniyetine asla taviz vermeyeceğiz. Bu kayyumların elinden bu belediyeleri halkımızın desteği ile alacağız. Bundan sonra da aldığımız belediyeleri kayyumlara teslim etmeyeceğiz. Hedefimiz bölgede kayyum atanan yerlerin hepsini almak, az oylarla kaybettiğimiz yerleri kazanmak, Türkiye'nin batısında da AKP'ye kaybettirmektir."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de İstanbul'dan örnek vererek ortak aday çıkarma konusunda muhalefete çağrıda bulunmuştu. Temelli, "Halka dönüp bakacaksınız. Yerelin dinamiklerine, yerelin siyasetine bakacaksınız. Orada insanlar bir araya geliyor ve belli adaylar üzerinde ortaklaşıyorsa o adaylar konusunda siz de sorumluluk alacaksınız, destekleyeceksiniz. AKP iktidarını, Erdoğan rejimini geriletecek her türlü hamlede cesur olmak önemli. Eğer biz İstanbul'u AKP'den almak istiyorsak, bütün hassasiyetleri dikkate alacak bir aday gelmişse karşımıza destek veririz. Böyle bir aday yoksa bu adayı var etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu aday, CHP'nin adayı olmaktan çok muhalefetin adayı kimliğiyle çıkmalıdır” demişti.