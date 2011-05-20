Ankara-Konya hattında 220 km hıza ulaşıldı

T24 - Test sürüşleri devam eden Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattında 220 kilometre hıza ulaşıldı. Hatta 275 kilometreye kadar deneme yapılacak. Hat ulaşıma açılınca maksimum hız 250 kilometre olacak.







TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara-Konya arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattında devam eden test sürüşlerine katıldı.

Deneme seferlerini yapan Piri Reis isimli trende AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Karaman, Ankara-Konya arasında döşenen hattın 300 kilometre hızla gidilebilecek altyapıya sahip olduğunu, bu hızı yapabilen setlerin alımının planlandığını söyledi.

Yüksek Hızlı Trenlerin hattın ulaşıma açılmasından sonra maksimum 250 kilometre hız yapacaklarını kaydeden Karaman, ''Şu anki deneme seferlerinde maksimum 220 kilometre hız yapabiliyoruz. Denemeler devam ediyor, üst hızlara çıkacağız. Böylece 275 kilometreye kadar deneme yapacağız. YHT sertifikası alındıktan sonra Ankara-Konya arasında işletme hızımız 250 kilometre olacak'' dedi.

Deneme seferlerini İtalyan ve Türk ortaklı firmanın yaptığına dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:

''Şu anda deneme seferlerinden elde edilen verileri herkes kendi görev alanı çerçevesinde değerlendiriyor. Eksiğimiz görünmüyor. Her gün deneme yapılıyor. Şu ana kadar 20 bin kilometre yol katedildi hat üzerinde. Ankara Eskişehir hattında 60 bin kilometre deneme sürüşü yapılmıştı. Burada bu kadar yapmayabiliriz. Çünkü o zaman denenmiş trenlerimiz yoktu. Hem trenler hem de hat deneniyordu. Burada sadece yolu deniyoruz. Kamuoyunda kum torbaları konuyor deniyor o sadece treni deneme seferlerinde kullanılır. Şu anda 220 kilometre ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok.''



1 milyar liraya mal oldu

Ankara-Konya hattının 1 milyar liraya mal olduğunu bildiren Karaman ''Bu hat Türk müteahhit ve mühendisler tarafından yapıldı. Bunun için iddia ediyoruz dünyanın en ucuza ve en hızlı yapılan hattı. 5 sene gibi kısa sürede bitirildi. Türkiye'nin örnek alınacak bir projesi olarak görüyorum. Herkes gönüllü olarak heyecanla çalışıyor. Ülkemiz bu teknolojiyi yaygınlaştıracak seviyeye geldi. Çevre ülkelere bu konuda destek olmayı planlıyoruz'' dedi.

Yüksek hızlı tren gibi ulaşım araçlarında en önemli konunun güvenlik olduğunu anlatan Karaman, güvenliğin tamamen sağlanmasından sonra hattın açılışının yapılacağını belirtti.

Konya hattında gece gündüz çalışıldığını belirten Karaman, ''25 Mayıs'ta her şeyiyle bitirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz bu ay sonu gelmeden bunu bitirmek. Açılış tarihi veremiyoruz ama Başbakanımızı 3 Haziran'daki Konya mitingine trenle getirebilmek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Seçim yasakları başlayacağı için Başbakan da yolcu olarak gidebilir trenle'' diye konuştu.



Hattın yapımı

Hattın projesine ilişkin 8 bin pafta ve 240 bin sayfa rapor ile sertifika üretildi. Hattın yapımında 3,3 milyon ton balast üç tabaka halinde serildi, 240 bin ton travers ve 40 bin ton kablo kanalı üretildi, döşendi. 8 bin katener direği dikilen hatta, 5 bin kilometre sinyal kabloları, seyir telleri ve fiber optik kablolar döşendi. 21 teknik bina, 4 trafo istasyonu ve kumanda merkezi inşa edildi.



