Ankara-Konya arası 1,5 saat

T24 - Saatte 250 kilometre hızla Ankara'dan hareket eden tren, 1,5 saat süren yolculuk sonucunda Konya'ya ulaştı.



Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattında gerçekleştirilen ticari deneme seferi, 90 dakikada tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana devam eden teknik deneme seferlerinde Polatlı-Konya arasında toplam 60 bin kilometre yol alan ''Piri Reis Test Treni'', dünden itibaren de 250 kilometre hızla ticari denemelerine başladı. Ankara-Konya YHT hattında sadece trafik yönetimine yönelik yazılım çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

Çalışmalarını sürdüren TCDD Genel Müdürlüğü, bu yaz yolcu taşımaya başlayacağı Ankara-Konya arasında ilk etapta 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere 8 sefer düzenleyecek.

Bu hatta başlangıçta saatte 300 kilometre hız yapabilen 12 YHT seti kullanılacak, kısa süre içerisinde de 350 kilometre hız yapabilen 6 tren seti için kuruluş ihaleye çıkacak.

Ankara-Konya YHT hattında 90 dakika olan sefer süresi, Ankara-Sincan arasında hizmete geçecek Başkentray'ın tamamlanmasıyla 1 saat 20 dakikaya, saatte 350 kilometre hız yapabilen YHT setlerinin işletmeye alınmasıyla da 1 saat 15 dakikaya inecek.

TCDD Genel Müdürlüğü, vatandaşları YHT'ye alıştırmak için ilk seferlere yönelik promosyonel fiyat belirleyecek. Ankara-Konya arasındaki seferlerin bazılarında Polatlı'daki YHT Garı'nda da durulacak.



''Sefer maliyeti koltuk başına 1,5 lira"

Yaklaşık 5 yıl önce temeli atılan Ankara-Konya YHT hattının Ankara-Polatlı arasındaki kesimi, Ankara-İstanbul YHT projesinin içerisinde bulunuyor.

Alt ve üst yapı işlerinin tamamlanmasının ardından Polatlı-Konya arasında teknik deneme seferleri Aralık ayında başlatılırken, yolcu taşımaya yönelik saatte 250 kilometre hızla ticari deneme seferlerinin ilki dün gerçekleştirildi.



Elektrifikasyon, sinyalizasyon testleri tamamlanan hattın yol ölçümleri de sorunsuz şekilde yapıldı.

Tamamen Türk firmalarınca projelendirilen, yerli müteahhit ve mühendislerce yapılan hat, dünyanın en kısa sürede inşa edilen hızlı tren hattı olma özelliğini taşıyor. Bu hat aynı zamanda dünyada kilometre başına maliyeti en düşük YHT olarak da tanımlanıyor. Ankara-Konya YHT hattı 1 milyar TL'ye mal oldu.



"En konforlu ve kaliteli YHT hattı"

Hattın test sürüşlerini denetleyen ''Italcertiter'' yetkilileri, bu hat için ''en konforlu ve kaliteli YHT hattı'' değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Eskişehir-Konya arasında da YHT seferleri başlatılması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yıl içerisinde bu hatta da seferlere başlanması planlanıyor.

Çevre dostu olması ve düşük enerji maliyeti açısından önemli yer tutan YHT'ler, Ankara-Konya arasını 500 TL'lik enerji maliyeti ile kat ediyor. Böylece Ankara-Konya arasında koltuk başına 1.5 TL maliyetle sefer yapılıyor.

Öte yandan, tüm dünyada demiryolu haberleşmesinde kullanılan GSM-R sistemi bu hatta da kuruluyor. TCDD Genel Müdürlüğü personelinin trenlerle kumanda merkezi haberleşmesinde kullandığı bu sistem sayesinde kesintisiz iletişim sağlanacak.

Sistem, talep edilmesi halinde Ankara-Konya YHT hattında kesintisiz iletişim sağlamak isteyen GSM operatörlerine de kullandırılacak.