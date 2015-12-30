Ankara katliamında oğlunu kaybeden babaya dava

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne yönelik canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Muhammed Zakir Karabulut için kurulan taziye çadırına, “Gün güneşsiz olmaz, Kürdistan önder Apo’suz olmaz” yazılı pankart asıldığı için baba Mehmet Zeki Karabulut hakkında “terör örgütü propagandası” suçundan dava açıldı.

Karabulut, ifadesinde, “Yaşadığım acıdan ötürü bu pankartı kimin hazırlayıp astığını bilmiyorum. Ben astırmadım. Oğlumun cenazesini Bitlis sahiplendiği için taziyeye tanımadığım birçok insan geldi” dedi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bitlis’te yaşayan Mehmet Zeki Karabulut’un oğlu Muhammed Zakir geçen 10 Ekim’de Ankara’daki, ‘Barış Mitingi’ne yönelik canlı bomba saldırısında can verdi. Saldırıdan iki gün sonra cenazenin geldiği Bitlis’te bir taziye çadırı kuruldu. Çadırın üzerine, “Gün güneşsiz olmaz, Kürdistan önder Apo’suz olmaz” şeklinde bir yazı ve Öcalan’ın fotoğrafları asıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan baba Karabulut, kimi vatandaşların taziye çadırı kurduğunu, üzerinde oğlunun fotoğrafı bulunan, “Şehit namırın (Şehitler Ölmez)” yazılı pankartın asıldığını söyledi. Bu fotoğrafın üzerine söz konusu pankartın asıldığını anlatan Karabulut, “Yaşadığım acıdan ötürü bu pankartı kimin hazırlayıp astığını bilmiyorum. Polisler geldi ve bu pankartın kaldırılması gerektiğini belirtti. Orada bulunan vatandaşlar da pankartı kaldırdılar. Ben bu pankartı astırmadım. Oğlumun cenazesini Bitlis halkının çoğu sahiplendiği için taziyeye tanımadığım birçok insan geldi. Emniyet bana bir telefonla ulaşsaydı, onların gelmesine gerek kalmadan ben pankartı kaldırırdım” dedi. Bu ifadeye rağmen Karabulut hakkında, “terör örgütü propagandası” iddiasıyla Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.