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Ankara katliamında ikinci canlı bomba yabancı uyruklu mu?

Saldırganların Ankara'ya Suriye'den geldiği biliniyor. Bombalarınsa Gaziantep'te yapıldığı tahmin ediliyor

18 Ekim 2015 12:37

Ankara katliamında canlı bombalardan birinin Suruç faili Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün abisi Yunus Emre Alagöz  olduğu kesinleşirken, ikinci saldırganın DNA örneği, Adli Tıp’taki eşleştirmede sonuç vermedi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen ikinci saldırganın Yunus Emre Alagöz'le Suriye’den Türkiye’ye geldiği düşünülüyor. Savcılığa göre, bomba düzeneği Gaziantep’te hazırlandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara’da en az 102 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısına ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, faillerin tamamının yakalanması konusunda önemli bir yol kat etti. Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre, kanlı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombaların Gaziantep’ten Ankara’ya kadar temas ettiği tüm isimler belirlendi. 

Canlı bombalardan birinin 20 Temmuz’da, 33 kişinin ölümüne neden olan Suruç saldırısını düzenleyen Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün kardeşi Yunus Emre Alagöz olduğu, hem DNA hem de MOBESE görüntüleriyle netleşti. İkinci canlı bombanınsa yabancı uyruklu olduğu üzerinde duruluyor. Adli Tıp’ta bu kişinin cesedi üzerindeki incelemeler devam ediyor. Bugüne kadar, ceset üzerinde yapılan DNA eşleştirmeleri başarılı olmadı. İkinci canlı bombanın, Suriye’de IŞİD için savaşan yabancı teröristlerden olduğu değerlendiriliyor.

 

Yardım edenler yakalanıyor

 

Saldırının tüm faillerinin yakalanması için Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep’te çok sayıda operasyona imza atıldı. Şu ana kadar 11 kişi gözaltına alındı. Gaziantep’te 3 hücre evine baskın düzenlendi. Baskınlarda el bombaları, terör örgütü IŞİD mensuplarınca kullanılan hücum yelekleri ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Bomba düzeneğini yaptığı değerlendirilen kişi ile malzemeleri temin eden ve canlı bombalara eskortluk yapan şahıslar yakalandı. Bomba düzeneklerinin Gaziantep’te yapıldığı da net olarak tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorguları sürüyor. Suruç saldırısıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen Ankara’daki saldırıda, ele geçirilen şüphelilerin teknik takibe takılmamak için telefon vb. cihazlar kullanmadıkları da belirlendi.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

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