Ankara katliamına ilişkin 4 kişi hakkında daha tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Mitingi öncesinde Ankara Garı önünde meydana gelen canlı bomba saldırısına ilişkin 4 şüpheli hakkında daha yokluğunda tutuklama kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle daha önce şüpheliler Yunus Durmaz, Halil İbrahim Durgun, Hasan Hüseyin Uğur, Abdülmuttalip Demir, Burak Ormanoğlu, Metin Akaltın, Mehmet Kadir Cebeal, Deniz Büyükçelebi ve Hacı Ali Durmaz hakkında yokluklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren savcılığın talebiyle, geçen hafta bir şüpheli hakkında daha aynı karar çıkarılmış ve aranan şüpheli sayısı 10'a yükselmişti.

Edinilen bilgiye göre, son olarak 4 şüpheli hakkında daha savcılığın talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince yokluğunda tutuklama kararı verildi.

Böylece yokluğunda tutuklama kararıyla aranan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

Daha önce yokluğunda tutuklama kararı çıkarılan şüphelilerden Yunus Durmaz'ın terör örgütü IŞİD'in sözde "Antep Emiri" olduğu, "Ebu Ali" kod ismini kullandığı belirlenmişti.

Durmaz'ın deposundaki aramada, 6 kalaşnikof, bir susturucu aparatlı tabanca, 22 adet F1 tipi el bombası, bin 683 mermi ve 8 fünye ele geçirilmişti.

Örgütün ikinci adamı konumunda bulunduğu ileri sürülen Durgun'un ise Gaziantep'teki 4 deponun sahibi olduğu bilgisine ulaşılmıştı.