T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara katliamına ilişkin 4 kişi hakkında daha tutuklama talebi

Saldırıyla ilgili daha önce 4 kişinin tutuklanmış, 10 kişi hakkında da yokluğunda yakalama kararı çıkarılmıştı

27 Ekim 2015 22:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Mitingi öncesinde Ankara Garı önünde meydana gelen canlı bomba saldırısına ilişkin 4 şüpheli hakkında daha yokluğunda tutuklama kararı çıkardı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle daha önce şüpheliler Yunus Durmaz, Halil İbrahim Durgun, Hasan Hüseyin Uğur, Abdülmuttalip Demir, Burak Ormanoğlu, Metin Akaltın, Mehmet Kadir Cebeal, Deniz Büyükçelebi ve Hacı Ali Durmaz hakkında yokluklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren savcılığın talebiyle, geçen hafta bir şüpheli hakkında daha aynı karar çıkarılmış ve aranan şüpheli sayısı 10'a yükselmişti.

Edinilen bilgiye göre, son olarak 4 şüpheli hakkında daha savcılığın talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince yokluğunda tutuklama kararı verildi.

Böylece yokluğunda tutuklama kararıyla aranan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

Daha önce yokluğunda tutuklama kararı çıkarılan şüphelilerden Yunus Durmaz'ın terör örgütü IŞİD'in sözde "Antep Emiri" olduğu, "Ebu Ali" kod ismini kullandığı belirlenmişti.

Durmaz'ın deposundaki aramada, 6 kalaşnikof, bir susturucu aparatlı tabanca, 22 adet F1 tipi el bombası, bin 683 mermi ve 8 fünye ele geçirilmişti.

Örgütün ikinci adamı konumunda bulunduğu ileri sürülen Durgun'un ise Gaziantep'teki 4 deponun sahibi olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

ETİKETLER

ankarasaldırıkatliamcanlı bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24