Ankara, Kahire ile İhvan-Fethullahçı takası iddiasını yalanladı

Türkiye’nin, Mısır’la ilişkileri çerçevesinde Mısır’da aranan 20 militanı sınır dışı edeceği buna karşı Mısır’ın da Fethullah Gülen örgütünün ülkedeki faaliyetlerini durduracağı iddiası Ankara tarafından yalanlandı.

İddia Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli “The National” sitesinde, Kahire kaynaklı olarak ortaya atılmıştı. Buna göre, Türkiye’nin Mısır tarafından "silahlı eylem dahil terörizm" suçlamasıyla aranan Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) üyesi militanları sınır dışı etmesi karşılığında, Mısır'ın da Fethullah Gülen yanlılarının bazı faaliyetlerini kısıtlayacağı iddia edilmişti. Bunların, Kahire’de işletilen Türkçe televizyon kanalı, yayınevleri ve öğrenci faaliyetleri olabileceği belirtilmişti.

YetkinReport’un sorusunu isim ve makam belirtmeden yanıtlayan Ankara’daki kaynaklar, böyle bir takas iddiasının doğru olmadığını, haberde adı geçen kişiler için başlatılmış bir sınır dışı işleminin de bulunmadığını söylediler. Bir kaynak, Ankara’nın bu gibi konularda BAE kaynaklı iddialara özel dikkat gösterdiklerini söyledi.