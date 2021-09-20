Ankara, Kahire ile İhvan-Fethullahçı takası iddiasını yalanladı

Türkiye’nin, Mısır’la ilişkileri çerçevesinde Mısır’da aranan 20 militanı sınır dışı edeceği buna karşı Mısır’ın da Fethullah Gülen örgütünün ülkedeki faaliyetlerini durduracağı iddiası Ankara tarafından yalanlandı.
İddia Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli “The National” sitesinde, Kahire kaynaklı olarak ortaya atılmıştı. Buna göre, Türkiye’nin Mısır tarafından "silahlı eylem dahil terörizm" suçlamasıyla aranan Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) üyesi militanları sınır dışı etmesi karşılığında, Mısır'ın da Fethullah Gülen yanlılarının bazı faaliyetlerini kısıtlayacağı iddia edilmişti. Bunların, Kahire’de işletilen Türkçe televizyon kanalı, yayınevleri ve öğrenci faaliyetleri olabileceği belirtilmişti.
YetkinReport’un sorusunu isim ve makam belirtmeden yanıtlayan Ankara’daki kaynaklar, böyle bir takas iddiasının doğru olmadığını, haberde adı geçen kişiler için başlatılmış bir sınır dışı işleminin de bulunmadığını söylediler. Bir kaynak, Ankara’nın bu gibi konularda BAE kaynaklı iddialara özel dikkat gösterdiklerini söyledi.
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Ankara-Kahire yumuşaması, Libya iç savaşı sırasında istihbarat örgütleri MİT ve GMA (El Muhaberat) arasında başlamıştı. Devamında Türkiye, İstanbul’dan yayın yapan, Müslüman Kardeşler dahil Mısır örgütleri çizgisindeki televizyon istasyonlarının Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi aleyhine yayınlarını kısıtlamış, El-Şark televizyonun keskin muhalif gazetecisi Mutaz Matar’ın programı kaldırılmış, şahsi sosyal medya yayınları da durdurulmuştu. Bu gelişmenin hemen ardından BAE, ülkede yaşayan Sedat Peker’den YouTube yayınlarını durdurmasını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef almamasını istemiş, öyle de olmuştu.
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sisi’nin 2013’te Genelkurmay Başkanı görevindeyken bir darbeyle seçilmiş İhvan üyesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirip yerine geçmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesilmişti. Mısır ile yumuşama ve Peker video yayınlarının durdurulmasını takiben, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahyoun bin Zayed al Nahyan Ankara’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiş bu da iki ülke arasında uzun süredir yaşanan hasmâne ilişkilerde ilk kırılma olarak görülmüştü.