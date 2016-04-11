T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara-İstanbul uçağına yıldırım isabet etti

Yıldırımın isabet etmesi sonrası uçak acil iniş yaptı

11 Nisan 2016 02:07

Türk Hava Yolları'nın Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan ve İstanbul'a giden uçağına yıldırım isabet etmesi üzerine acil iniş yaptı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, THY'nın TK-2171 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi, TC-JGF kuyruk tescilli uçağı saat 20.00'de 132 yolcusunu alarak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Ancak uçağa, İstanbul hava sahasına girdiği sırada, etkili yağış nedeniyle yıldırım isabet etti. Bunun üzerine, uçağın pilotu İstanbul Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş çağrısında bulundu.

Uçak saat 21.20'de sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanı'na indi ve bakım için THY teknik bakım hangarına alındı.

ETİKETLER

thy esenboğa haber istanbul ankara uçak yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24