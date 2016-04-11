Ankara-İstanbul uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları'nın Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan ve İstanbul'a giden uçağına yıldırım isabet etmesi üzerine acil iniş yaptı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, THY'nın TK-2171 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi, TC-JGF kuyruk tescilli uçağı saat 20.00'de 132 yolcusunu alarak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Ancak uçağa, İstanbul hava sahasına girdiği sırada, etkili yağış nedeniyle yıldırım isabet etti. Bunun üzerine, uçağın pilotu İstanbul Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş çağrısında bulundu.

Uçak saat 21.20'de sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanı'na indi ve bakım için THY teknik bakım hangarına alındı.