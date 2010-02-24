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Yaşam

Ankara-İstanbul demiryolu ulaşıma kapandı

Sakarya'da granit yüklü trenin bir vagonunun raydan çıkması nedeniyle Ankara-İstanbul demir yolu ulaşımı trafiğe kapandı.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde granit yüklü trenin bir vagonunun raydan çıkması nedeniyle Ankara-İstanbul demir yolu ulaşımı trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Haydarpaşa'dan Eskişehir'e giden 14012 sefer sayılı mermer yüklü trenin bir vagonu Sakarya'nın Geyve ilçesi Örencik köyü yakınlarında raydan çıktı.

Demir yolunun ulaşıma kapanması üzerine hat üzerindeki iki trendeki yolcular, Alifuatpaşa İstasyonu'nda başka trenlere aktarılarak yollarına devam etmesi sağlandı.

Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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