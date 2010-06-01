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Ankara İsrail'i vaz geçirmeye çalıştı mı?

Milliyet yazarı Melih Aşık, İsrail'in yardım gemilerine yönelik saldırısının ardından Ankara'nın bu kanlı olaydaki sorumluluğunu sorguladı.

01 Haziran 2010 03:00

T24-  Milliyet yazarı Melih Aşık, İsrail'in yardım gemilerine yönelik saldırısının ardından Ankara'nın bu kanlı olaydaki sorumluluğunu sorguladı. Aşık, CHP'li Onur Öymen'in dünkü konuşmasını hatırlatarak, "Hükümet, İsrail'i böyle bir saldırıdan vaz geçirmeye çalışıp çalışmadığını" sordu.

Melih Aşık Milliyet gazetesinde bugün ( 1 Haziran 2010) yayımlanan "Katil Devlet" başlıklı yazısında görüşlerini şöyle dile getirdi:

İsrail terörü bu defa yurttaşlarımızı vurdu. Katil devlet; ateş açmadan durdurabileceği yardım gemilerine baskın düzenleyerek masum insanları öldürdü...

İnsanlığa karşı suç işlendi...

Peki ya Ankara’nın bu kanlı olaydaki sorumluluğu?

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, geçen hafta yardım gemilerinin Gazze’ye ulaşmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. İsrail yardımın Ashdod limanına indirilmesini istiyor, karayolundan götürmeyi öneriyordu.

Peki bizim hükümet buna karşılık ne yaptı?

CHP’li Onur Öymen dün soruyordu:

“Hükümet İsraillerle görüştü mü?

İsrail’i böyle bir müdahaleden vaz geçirmeye çalıştı mı?

Herşeye rağmen müdahale edecekleri izlenimi aldıysanız bu defa yardım konvoyunu uyarmanız, durdurmanız  gerekirdi. Bunları yaptınız mı?

Yardım konvoyunu destekliyorsanız gerekirse savaş gemilerinizle koruyacaktınız...

Koruyamayacaksanız İsrail’in muhtemel saldırılarına karşı uyaracaktınız

Bütün bunları yapmayıp gemiler dolusu insanı katilleşmiş bir devletin üzerine canlı kalkan gibi göndermenin ne mantığı, ne mazereti olabilir...”

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