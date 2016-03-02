“Ankara, İsrail’den silah alma talebinde bulundu”

Kuveyt’te yayımlanan El Ceride gazetesi, üst düzey güvenlik kaynaklarına dayanarak, Ankara’nın İsrail’den silah alma talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Gazetenin 1 Mart tarihli sayısında, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bu amaçla Tel Aviv’e özel bir temsilci gönderdiğini ve bu kişinin burada üst düzey İsrail hükümet yetkililerine yakın Türkiye kökenli bir Yahudi ile buluşarak birlikte İsrail Savunma Bakanlığı ve askeri endüstri temsilcileriyle görüşmeye gittikleri iddia edildi. Toplantıda iki ülke arasında geçmişteki silah alım ilişkisinin yenilenmesi konusunun görüşüldüğü ve Türk tarafının silah satın alma talebinde bulunduğu savunuldu. Gazeteye göre, iki ülke arasındaki eski güvenlik anlaşmalarının yeniden geçerli kılınmasını arzu eden Ankara, İsrail’den silah dışında insansız hava araçları ile Hava Kuvvetleri bünyesindeki Amerikan yapımı F-16 uçakları için yedek parça satın almak istiyor.

Ankara Mavi Marmara olayıyla iki ülke arasında kopan ilişkileri normalleştirme konusunda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru adım atmıştı. El Ceride’nin haberinde ilişkilerin normalleşmesinin askeri boyuta taşınmasının Türk tarafının Mavi Marmara baskını kapsamında talep ettiği tazminatların ödenmesi süreci ile paralel ilerlediği de belirtildi.

Bu arada İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesi de, İsrail’in Türkiye’den gelen silah satın alma talebine henüz karşılık vermediğini belirtirken, "İsrailli yetkililerin silahların kime karşı kullanılacağı ve Kürtlere karşı kullanılıp kullanılmayacağı konusunda açıklama bekledikleri" belirtildi.

Gazetenin haberinde, Ankara’nın henüz bu soruya yanıt vermediği ifade edilirken, Türkiye’ye karşı sert tutumuyla bilinen İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon’ın “Türkiye Hamas’ı ve Müslüman Kardeşler’i desteklemeyi sürdürüyor. Dolayısıyla anlaşıp anlaşmayacağımızı bilmiyorum. Güçlüklerin üstesinden gelinmek isteniyorsa, bizim şartlarımıza uymalılar” dediği vurgulandı.

El Ceride'de yayımlanan haber için tıklayın

Maariv gazetesinde yayımlanan haber için tıklayın