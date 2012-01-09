-Ankara için "kar" uyarısı ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları kış koşullarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesinin kar yağışına karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edilerek, sürücülerden zorunlu olmadıkları sürece trafiğe çıkmamaları ve toplu taşım araçlarını tercih etmeleri önerildi. Açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, karla mücadele kapsamında 40 noktada karla mücadele araçlarının (unimog) bekletilerek, gerekli müdahalelerde bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, bugün başlayan ve bu hafta etkili olması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçlarının Havalanı Yolu, Hasköy, Kepekli, Konya Yolu, Eskişehir Yolu, Samsun Yolu, İstanbul Yolu, Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı, Turan Güneş Bulvarı, Yenimahalle Şentepe, Keçiören ve Mamak başta olmak üzere bir çok noktada bekleme yaptıklarını belirtti. Yetkililer, ekip ve ekipmanların, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki ana cadde ve bulvarlar ile otobüs ring yolları ve genişliği 12 metreden büyük sokaklar ve kaldırımları kar ve buzdan temizleyeceklerini kaydetti.