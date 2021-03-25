Ankara Halk Ekmek, esnafa bayilik verecek

Lokanta, kafe ve restoran başta olmak üzere gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren her iş yerinin bayilik için başvurabileceğini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, küçük esnafın da bu uygulama sayesinde ek gelir elde edebileceğini söyledi.

Halk Ekmek ürünlerinin "Burada Halk Ekmek Ürünleri Satılmaktadır" etiketini gördüğü her işletmede satılacağını vurgulayan Velioğlu, bayilik sözleşmesi imzalayan iş yerlerinin Halk Ekmek Satış noktaları, Başkent Market şubeleri ve Halk Ekmek büfelerine en az 1 kilometre mesafede olması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni uygulama kapsamında bayilik sistemine dahil olan iş yerlerine ekmekte yüzde 10, pastane ürünlerinde ise yüzde 20 kar marjı sağlanırken, bayiler aldıkları ürünleri fabrika satış mağazaları ile Başkent Marketlerle aynı fiyattan satacak.