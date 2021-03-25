T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Halk Ekmek, esnafa bayilik verecek

25 Mart 2021 12:12

Ankara Halk Ekmek; lokanta ve kafeler başta olmak üzere esnafa bayilik verecek. Fiyatlar, fabrika satış mağazaları ve Başkent Marketler ile aynı olacak.

Başkent Market, Fabrika Satış Mağazaları ve büfeler aracılığıyla tüketicilere ulaştırmaya devam eden Halk Ekmek Fabrikası, Ankara’da bayilik uygulaması başlattı. Halk Ekmek Fabrikası ile bayilik sözleşmesi imzalayacak olan gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren iş yerleri bundan sonra halk ekmek ürünlerini satabilecek.

Lokanta, kafe ve restoran başta olmak üzere gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren her iş yerinin bayilik için başvurabileceğini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, küçük esnafın da bu uygulama sayesinde ek gelir elde edebileceğini söyledi.

Halk Ekmek ürünlerinin "Burada Halk Ekmek Ürünleri Satılmaktadır" etiketini gördüğü her işletmede satılacağını vurgulayan Velioğlu, bayilik sözleşmesi imzalayan iş yerlerinin Halk Ekmek Satış noktaları, Başkent Market şubeleri ve Halk Ekmek büfelerine en az 1 kilometre mesafede olması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni uygulama kapsamında bayilik sistemine dahil olan iş yerlerine ekmekte yüzde 10, pastane ürünlerinde ise yüzde 20 kar marjı sağlanırken, bayiler aldıkları ürünleri fabrika satış mağazaları ile Başkent Marketlerle aynı fiyattan satacak. 

 

ankaraankara halk ekmekhalk ekmekabb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24