Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler Kadıköy'de anıldı

Ankara Garı'nda geçen yıl yaşanan patlamada hayatını kaybedenler Kadıköy'de anıldı. Hayatını kaybedenlerin anısına gökyüzüne siyah balonlar bırakıldı.



Sputnik'te yer alan habere göre; Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nin karşısında bir araya gelen grup, 10 Ekim 2015'te Ankara'da yaşanan patlamada hayatını kaybedenleri andı. Anmaya HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım ve CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt de katıldı. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan eylemde, '1 yıl oldu. Unutmadık, affetmeyeceğiz' yazılı pankart açıldı, Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıldı.

HDP Milletvekili Yıdırım:

10 Ekim'de bir süreç kapatılmak istendi

Eylemde konuşan HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım, “10 Ekim 2015 tarihini Türkiye demokrasi güçleri ve barışseverler açısından bir milat olarak kabul ediyoruz. Bu sebeple yarın birinci yılını dolduracak olan bu kirli katliamda aslında Türkiye'de halkların kardeşliği, eşitliği, büyük bir Türkiye barışı ve 30 yıldır süren bir savaşın sonlandırılmasının kapısının aralanması ile yaşanan bir süreç kapatılmak istendi" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Öğüt: Unutursak kalbimiz kurusun

CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt ise, "Sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Radyolarımızı, televizyonlarımızı, gazetelerimizi kapatıyorlar. Ama yine susmayacağız. Ama yine direneceğiz. Katliamlarda hayatını kaybeden tüm dostlarımızın anılarını yaşatacağız. Onların ideallerini yaşatmak için savaşacağız. Onları unutursak kalbimiz kurusun" diye konuştu. Açıklamaların ardından patlamada hayatını kaybedenlerin anısına gökyüzüne siyah balonlar bırakıldı.



