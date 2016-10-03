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Ankara Garı Katliamı'nın anma programı belli oldu

Katliamın 1. yıldönümü olan 10 Ekim'de ise sabah 09.15'te Ankara Gar'ı önünde toplanılacak

03 Ekim 2016 16:23

İki IŞİD üyesinin Barış Mitingi'ne yaptıkları canlı bomba saldırısında 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 1. yılında yapılacak olan anma programı belli oldu. 

10 Ekim Dayanışması tarafından açıklanan programa göre katliam gününden bir gün önce (9 Ekim) mezarlık anması, '10 Ekim’in Ardından' isimli bir panel ve 'Geride Kalanlar' başlıklı bir forum düzenlenecek.

Katliamın 1. yıldönümü olan 10 Ekim'de ise sabah 09.15'te Ankara Gar'ı önünde toplanılacak.

Ayrıca 10 Ekim Dayanışması tarafından 10 Ekim Ankara Katlimı'nı gündeme getirmek için bir hafta boyunca her gün saat 21.00'da #10EKİMDEANKARADAYIZ hashtagini paylaşma çağrısı yapıldı.

Katliamda hayatını kaybedenleri anma program şöyle:

 

9 Ekim 2016

 

Mezarlık Anması

11.00 Mezarlık Anması – Karşıyaka Mezarlığı (Eş zamanlı olarak illerde)

(Mezarlık ziyareti için saat 10.00’da Vedat Dalokay Nikâh Salonu önünden araç kalkacağı duyuruldu)

Panel-Forum

15.00 Panel: 10 Ekim’in Ardından

TMMOB-TTB-KESK-DİSK-10 EkimDer

Hukukçular ve Gazeteciler

16.30 Forum: Geride Kalanlar

Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

 

10 Ekim 2016

 

09.15 Gar Önünde Toplanma

10.04 Tren Garı Önünde Anma

13.00 Sergi Açılışı - Uray sanat galerisi

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Ankara KatliamıGar Katliamı10 EkimAnma

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