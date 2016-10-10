Ankara Garı Katliamı'nın anma programı

İki IŞİD üyesinin Barış Mitingi'ne yaptıkları canlı bomba saldırısında 101 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 1. yılında yapılacak olan anma programı belli oldu.

10 Ekim’de başta gar ve yakın çevresi olmak üzere tüm Ankara genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasaklandı.

10 Ekim Dayanışması tarafından açıklanan programa göre katliam gününden bir gün önce (9 Ekim) mezarlık anması, '10 Ekim’in Ardından' isimli bir panel ve 'Geride Kalanlar' başlıklı bir forum düzenlenecek.

Katliamın 1. yıldönümü olan 10 Ekim'de ise sabah 09.15'te Ankara Gar'ı önünde toplanılacak.

Ayrıca 10 Ekim Dayanışması tarafından 10 Ekim Ankara Katlimı'nı gündeme getirmek için bir hafta boyunca her gün saat 21.00'da #10EKİMDEANKARADAYIZ hashtagini paylaşma çağrısı yapıldı.

Katliamda hayatını kaybedenleri anma program şöyle:

9 Ekim 2016

Mezarlık Anması

11.00 Mezarlık Anması – Karşıyaka Mezarlığı (Eş zamanlı olarak illerde)

(Mezarlık ziyareti için saat 10.00’da Vedat Dalokay Nikâh Salonu önünden araç kalkacağı duyuruldu)

Panel-Forum

15.00 Panel: 10 Ekim’in Ardından

TMMOB-TTB-KESK-DİSK-10 EkimDer

Hukukçular ve Gazeteciler

16.30 Forum: Geride Kalanlar

Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

10 Ekim 2016

09.15 Gar Önünde Toplanma

10.04 Tren Garı Önünde Anma

13.00 Sergi Açılışı - Uray sanat galerisi

Emniyet: Yasak!

Ankara Garı önünde meydana gelen patlamanın birinci yılı olması nedeniyle, 10 Ekim’de başta gar ve yakın çevresi olmak üzere tüm Ankara genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasaklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde yaşanan patlamanın birinci yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla anma etkinliği düzenleneceğine ilişkin bilgilerin sosyal medya üzerinden elde edilmiştir. Ayrıca; Ankara Barosu Başkanlığı organizesinde 7 kişilik düzenleme kurulu tarafından, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da ’10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen bombalı intihar saldırısının yıldönümü’ olması münasebetiyle Ankara Barosu otoparkında toplanılarak Ankara Tren Garı’na kadar yürüyüş düzenlenmek istenildiği İl Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün 07 Ekim 2016 tarih ve 39341 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak; Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında,ü 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesine göre başta Ankara Tren Garı ve yakın çevresi olmak üzere İlimiz genelinde 10 Ekim 2016 tarihinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması, Ancak; düzenlenecek etkinlikler ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları tarafından sembolik olarak oluşturulacak bir grubun anma etkinliği düzenlemesine Valilik Makamının 07 Ekim 2016 tarih ve 26543 sayılı olurları ile izin verilmiştir”