Ankara Garı katliamından yaralı kurtulanların psikolojik tedavi masrafları karşılanmıyor

103 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca insanın yaralandığı 10 Ekim Ankara Garı katliamından yaralı kurtulanların psikolojik tedavi masrafları da karşılanmıyor. 10 Ekim mağduru Mehmet Eren, her tedaviye gittiğinde 30 lira ödemek zorunda kalıyor. Eren, özürlü sağlık raporu almak için ise 300 lira ödedi. Sağlık Bakanlığının mağdurların masraflarının karşılanması için verdiği talimata rağmen daha önce de katliam mağdurlarına 650 liraya varan muayene borçları çıkarılmıştı. Yetkililere dava açmak isteyen 10 Ekim mağdurundan ise 148 lira 40 kuruş harç parası isteniyor.

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim mağdurlarının tüm sağlık masraflarının karşılanacağını duyurmuştu. Katliam mağdurlarından Adnan Karataş ve Erman Karakoç’tan istenen ilaç ve muayene giderleriyle masrafların ödenmediği ortaya çıkmıştı. Katliamdan yaralı olarak kurtulan Mehmet Eren’in psikolojik tedavi masrafları da karşılanmıyor. Sosyal güvencesi olmayan Eren, tedavi için gittiği her seansta 30 lira ücret ödemek zorunda kalıyor.

"Yaralandık, öldürüldük, mağdur edildik"

Evrensel'den Damla Yertekin'in haberine göre, 5233 sayılı Terör Mağdurları Kanunu kapsamında olmasına rağmen para ödemek zorunda olan Eren, şöyle konuştu: “Paran kadar sağlık hizmeti alırsın. Türkiye’de sağlık politikası paradan bağımsız değil. Her alanda aynı acıları yaşamaya devam ediyoruz. Bir genelge var. yaralananların sağlık giderlerinin karşılanması konusunda. Ama haberlerden gördüğümüz üzere bu işler böyle gitmiyor."

Eren, 10 Ekim patlamalarında ihmali olan devlet yetkilileri hakkında dava açmak istediklerinde kendilerinden harç parası istendiğini hatırlatarak, “Paran kadar hukuk paran kadar sağlık hizmeti var. En doğal talebimiz için barış için o gün alanlara çıktık. Öldürüldük. Yaralandık. Şimdi ise ihmali olanlar ve suçluların açığa çıkmasını istiyoruz. Ama hem adalet arayışımız için hem de fiziksel ve psikolojik sağlığımız için ödememiz gereken paralar var” dedi.

"Bir kez daha mağdur ettiler"

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun ise konuyla ilgili “15 Ekim’de devlet yetkilileri patlama mağdurlarının masraflarının karşılanacağını söyledi. Ancak 20 Ekim’de olayı unuttular. Dava açarken adli harçlarını ödemek zorunda kaldık. Bunun yanında sağlık giderleri de ödenmedi. 5233 sayılı Kanun ve sosyal devlet ilkesi gereği mağdurların masrafları karşılanmalıdır” diye konuştu. Coşgun, “Kanun çıkarıyorlar, arkasından mevzuat veya yönetmelik değişikliği yapıyorlar. Yaptıkları açıklamaların arkasında durmuyorlar. Bir kez daha 10 Ekim mağdurlarını mağdur ediyorlar” ifadesini kullandı.