Ankara Garı katliamından geriye kalanlar, çöp arabasıyla temizlendi

10 Ekim Ankara Garı katliamı dava dosyasına giren polis kamerası görüntüleri, olay yerinin patlamadan sadece 13 saat sonra tazyikli suyla itfaiye ve belediye ekipleri tarafından “temizlendiğini” ortaya koydu. Olay yerinin günlerce kapalı kalması gerektiğini dile getiren avukat Doğanoğlu, “Katliamın fiziksel deliller üzerinden izinin sürülmesini engellediler” dedi.

10 Ekim 2015’te KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından yapılması planlanan Emek, Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde IŞİD terör örgütünün intihar saldırısının sonrasına ilişkin yeni görüntüler, dava dosyasına girdi.

102 kişinin yaşamını yitirdiği iki ayrı intihar saldırısına ilişkin süren yargılamada, dava dosyasına giren polis kamerası görüntüleri, katliamdan sadece 13 saat sonra olay yerinin “temizlendiğini” gözler önüne serdi.

Belediye ve itfaiye ekipleri 'temizliyor'

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; katliamdan çok sonraki günlerde dahi doku parçalarının bulunduğu ve her seferinde yeniden “olay yeri inceleme ekipleri”nin gelerek incelemelerde bulunduğu tarihi Ankara Garı binası ve önündeki alanın belediye ve itfaiye ekiplerince temizlenmesini gösteren görüntüler, tepkilere yol açtı.

Görüntülerde, patlamaların gerçekleştiği yerlerle birlikte Ankara Garı’nın dış cephesinin itfaiye ekiplerince tazyikli sularla temizlendiği görülüyor. Aynı zamanda belediye ekiplerinin yerleri temizlemek için kullandığı sulu temizlik araçlarının da kullanıldığı ve temizlik görevlilerinin ise boş havuz içerisine gelişi güzel bırakılan miting bayraklarını çöp arabasına attığı göze çarpıyor.

“Olay yeri inceleme detaylı olmalı”

Avukat Senem Doğanoğlu, "Katliamın yaşanmasından günler sonra dahi olay yeri incelemesinin sürdüğünü ve katliamın hemen ardından böyle bir temizliğin yapılmasının kabul edilebilir bir davranış değil" ifadesini kullandı.

Temizlik işleminin sonucunda “katliamın fiziksel deliller üzerinden izinin sürülmesinin engellendiğini” dile getiren avukat Doğanoğlu, “Türkiye’de bu gibi durumlarda ‘olay yeri inceleme’ dendiğinde, ölü bedenlerin alandan kaldırılması anlaşılıyor. Ancak olay yeri inceleme işlemi çok daha detaylı bir işlemdir. Görüntülerden anlıyoruz ki patlamanın üzerinden 13 saat geçtikten sonra bu olay yeri inceleme işlemine son verilmiş ve temizliğe geçilmiş” dedi.

"Delil temizleme işlemi"

10 Ekim katliamı gibi kitlesel ölümlerde uzun süre boyunca olay yerinin muhafaza edilmesi gerektiğine dikkati çeken Doğanoğlu, “Çünkü her zaman olayla bağlantılandırılabilecek başka fiziksel deliller veya parçaların bulunması mümkündür. Güvenpark ve Merasim Sokak patlamalarının ardından olay yeri daha uzun süre kapalı kalmıştı. Yapılan temizlik hiç kuşku yok ki erken temizliktir. Bu bir delil temizleme işlemidir” diye konuştu.