Ankara Garı katliamı planlayıcısının eşi tutuklandı

10 Ekim Ankara Garı katliamı davasının 2. duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 101 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın planlayıcılarından Halil İbrahim Durgun’un eşi tutuksuz sanıklarından Esin Altıntuğ ifadesini verdi. Mahkeme heyeti sanık Altıntuğ'un tutuklanmasına karar verdi. Durgun'un kendini Gaziantep'te patlatması sonrası yakalanan Altıntuğ'un üzerinden 3 bin 170 lira ve 9 bin 461 dolar çıkmıştı. Altıntuğ, eşi Halil İbrahim Durgun'a IŞİD'in diğer yöneticileri tarafından komplo kurulduğunu iddia etmişti.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çapraz sorgunun ardından müşteki avukatı Ahmet Özmen beyanda bulunarak Esin Altıntuğ'un tutuklanmasını talep etti.

Av. Özmen, "Biz IŞİD’linin masum bir eşi olduğunu sanıyorduk. Ancak dosyada gördük ki, kendisi mahkemeden belge saklıyor. IŞİD sıradan bir örgüt değil. Üyelerinin ailelerini de işin içine katıyor. Daha önce verdiği ifadeleri de sürekli değiştiriyor. Ülkenin katliama sürüklendiği bir süreçten haberdar. Buna rağmen kendisi örgütten yargılananların yanına gidiyor. İnsan polise ve yargıya da gidebilir. Ama gitmiyor. Polislerin bilgi tutanağı sonrası kendisi de kaçmaya başlıyor.

"Tanık olarak dinlenmesini istiyoruz"

"Babası, Suriye’ye kaçtığını sanarak şikayet ediyor. Ancak kaçamadığı ortaya çıkıyor sonra. Bu kadının ilişkili olduğu kişilerin hiçbiri sorgulanmamış. Tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Mahkemenizin Hatice Akaltın için tutuklama çıkarmasını isteyeceğiz. Hatice Akaltın, Eşin’den çok farklı ifade veriyor. Halil İbrahim Alçay’ın eşinin ifadesi olmadan eksik yanlar tamamlanamaz.

"Bu kadının katliam sonrası kaçanlarla ve kaçıranlarla ilişkisi var. Serbest bırakılırsa o kişilerle yeniden ilişkiye geçmeyeceği bilinmemektedir. Kendisi de IŞİD üyesidir. Diğer IŞİD üyeleriyle katliam sonrası ilişkileri sürmüştür."

Tutuklama kararı

"Tutuklama kararı vermezseniz siz de yaşanabileceklerin sorumlusu olursunuz" şeklinde konuştu.

Savcı, Altıntuğ’un tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Altıntuğ'un tutuklanmasına karar verdi. Duruşmaya ara verildi.