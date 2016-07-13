Ankara Garı katliamı iddianamesi kabul edildi; 36 sanığın toplam 11 bin 750 yıla kadar hapsi isteniyor

10 Ekim 2015’te Ankara’da 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya iliştin iddianame kabul edildi. İddianamede 10’u tutuklu 36 sanık hakkında 7 bin 631 yıldan 11 bin 750 yıla kadar hapis cezası istendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanan ve Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, şüpheliler hakkında ‘100 kişiyi öldürmek’,‘terör örgütü faaliyeti kapsamında 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs’,‘terör örgütünün faaliyeti kapsamında ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmak’ suçlarından 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede bazı şüpheliler için ‘silahlı terör örgütü IŞİD’e üye olmak’ suçundansa 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ancak mahkeme, duruşma gününü henüz belirlemedi.

İddianamede hakkında hapis cezası istenen isimler şöyle: İlhami̇ Balı, Deni̇z Büyükçelebi̇, Edremi̇t Türe, Yakub Şahi̇n, Hakan Şahi̇n, İ̇brahi̇m Hali̇l Alçay, Resul Demi̇r, Hacı Ali̇ Durmaz, Hüseyi̇n Tunç, Abdülmuttali̇p Demi̇r, Talha Güneş, Mehmet Kadi̇r Cebael, Meti̇n Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi̇ Alpfi̇dan, Hasan Hüseyi̇n Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhami̇t Boz, Cebrai̇l Kaya, Ömer Deni̇z Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walenti̇na Slobodjanjuk, Mustafa Deli̇başlar, Mehmedi̇n Baraç, Ni̇hat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Eki̇ci̇, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esi̇n Altıntuğ ve Hati̇ce Akaltın.