'Ankara Garı katliamı' anmasına polis müdahalesi

Ankara Garı'nda 2 yıl önce terör örgütü IŞİD'in canlı bomba saldırısında 102 kişinin hayatını kaybettiği, 500'e yakın kişinin yaralandığı yerde 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, TMMOB, TTB, KESK, DİSK ve yaşamını yitirenlerin yakınları anma yapmak isteyince polis müdahale etti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, katliamın yaşandığı alan polis ablukası altına alınırken mağdur aileler, gaz ve kalkanlarla yapılan müdahale nedeniyle anma programını yapamadı. 10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde 102 kişinin yaşamı yitirdiği, 500’e yakın yurttaşın ise yaralandığı IŞİD saldırısının ikinci yılında Türkiye’nin dört bir yanından gelen aileler kaybettikleri yakınlarını anmak için Ankara’da toplandı. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, TMMOB, TTB, KESK ve DİSK temsilcilerinden oluşan grup, Gar önünde düzenlenecek anma için Ankara Radyosu binasının karşısındaki Opera Köprüsü’nden katliamın olduğu yere gitmek istedi. Aileler anmaya günler kala valilikle görüşerek izin alsa da, valilik son dakika kararı ile gruba izin vermedi. Ankara Garı’na çıkan bütün yollar polis barikatları, belediye kamyonları ve çevik kuvvet polisleri ile kapatılırken, katliam öncesinde polisin almadığı belirtilen bütün güvenlik önlemlerinin, anma programına karşı alınmış olması dikkat çekti. Gar önüne sadece ellerindeki listedeki isimlerle soyadları tutanların girebileceğini belirten polisler, bazı güvenlik noktalarında ise sadece soyadı eşleşen bir yakının içeri girebileceğini söyledi. Gara yüzlerce metre kala kapatılan yollarda, katliam alanına girmek isteyenler art arda 4 farklı güvenlik noktasından, her birinde aranarak ve isimleri kontrol edilerek girmek zorunda kaldı. Anmaya topluca girmek isteyen ailelere ilk müdahale saat 09.15’te başladı. Polisin elindeki listeye karşın, acılarını paylaşmak istedikleri yakınları ile bir arada olmak isteyen ailelerin, kalkanlarla aileleri engellenmesiye başlayan gerilim, polis amirlerinin “süpürün” talimatının ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahaleye dönüştü.

Alternatif anmaya da gaz

İlk müdahalenin ardından Ankara Adliyesi önüne kadar ‘süpürülen’ aileler, anma programını İnşaat Mühendisleri Odası’nda yapmak istedi. Aileleri buraya kadar takip eden polis ekipleri, İMO’nun içine kadar gaz bombası atarak burada yapılmak istenen programı da engelledi. Yaşanan müdahalelerde 15’e yakın kişi gözaltına alındı. Yakınlarını anmakta ısrar eden aileler ise polis tarafından güvenlik noktalarında dakikalarca bekletildi. Polisin henüz izin gelmedi diyerek beklettiği az sayıda aile, CHP’li vekillerin gelişinin ardından, saldırının gerçekleştiği saat olan 10.04’teki anma programına 5 dakika kala alana alındı. CHP Grup Başkanvekili Leven Gök, “Katliamda yaşadığım üzüntü neyse şimdi de aynısını yaşıyorum. Beş dakika sürecek bir anmaya bile izin vermeyen anlayışı şiddetle kınıyoruz. Acılar hatırlanmazsa, ders almazsak Türkiye nasıl yoluna girecek” dedi. Alana girebilen az sayıda aile ise katledilen yurttaşların resimlerinin yer aldığı tabela önünde polis müdahalesine isyan etti. Katledilenlerin yakınları, “Devlet bu işin arkasında değilse, bu işin sorumlularını açığa çıkarmalı Bugün burada alınmış önlemlerin yüzde biri bile o gün alınmış olsaydı 102 şehidimiz olmazdı” ifadelerini kullandı.

Öksürük ve gözyaşı

Mağdur aileler 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nde bir araya geldi. Ortak açıklamayı okuyan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “Bombalar, katliamlar, polis saldırıları emeğin haklarını savunmamıza, demokrasinin, barışın tesis edildiği laik bir Türkiye için mücadele etmemize engel olamayacak” dedi. Açıklama sırasında gün boyunca yaşanan polis müdahalesinde biber gazına maruz kalan ailelerin öksürükleri ve yaşananlara karşı gözyaşları da dikkat çekti.

Anıta saldırdılar

Gar önünde ve Konur Sokak’ta yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı tabelalar anma öncesinde saldırıya uğradı. Gar önündeki anıtta yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının üstü çizilirken, yaklaşık 5 aydır 24 saat polis ablukası altındaki Konur Sokak’ta da önceki akşam yaşamını yitirenlerin anısına yapılan anıttaki fotoğraflar “kimliği belirsiz” kişilerce yırtıldı. Anıta saldıranlar bulunmazken, dün fotoğrafların yeniden asılması için yapılan anmaya da polis yeniden mühahale etti.