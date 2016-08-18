Ankara firari subayların iadesini talep etti



Türkiye Atina'dan, başarısızlığa uğratılan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun iade edilmesini istedi. Firari askerler Yunan makamlarına iltica başvurusunda bulunmuşlardı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi iade talebinin Adalet Bakanlığı'na iletildiğini duyurdu. İade talebinde söz konusu askerlerin darbe teşebbüsüne karıştıkları vurgulandı.

İki Binbaşı, dört Yüzbaşı ve iki de Astsubay'dan oluşan sekiz kişilik grup darbe teşebbüsünün başarısızlığa uğraması üzerine helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan kenti Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Subaylardan ilk ikisinin dinlenmesine cuma günü başlanacak.

Kaçak subayların derhal iadesini talep eden Atina'daki Türk diplomatları ‘iade dışında alınacak herhangi bir kararın iki devlet arasındaki ilişkiler açısından yararlı olmayacağını' açıklamışlardı. Hukukçular tarafından, Yunanistan'a sığınan TSK mensuplarının iltica talebini en üst yargı organına kadar taşımaları durumunda iltica işlemlerinin aylarca sürebileceği belirtiliyor.