T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara, feribotuna 12 F-16 eşlik etti...

Türkiye’nin, Libya’nın Mısrata kentine düzenlediği ve tüm dünyada yankı uyandıran insani yardım operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı...

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Türkiye’nin, Libya’nın Mısrata kentine düzenlediği ve tüm dünyada yankı uyandıran insani yardım operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.
Ankara, yaralıları 12 F-16 ile kurtardı
Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Feribotu’nun Mısrata Limanı’ndaki operasyonuna 4 tanker uçağının ve 12 F-16’nın eşlik ettiğini açıkladı. Libya’dan önceki gün 20’si Türk 250’si yaralı olmak üzere 475 kişiyi tahliye eden feribota, Mısrata’dan sonra yanaştığı Bingazi’den ayrılırken de bölgedeki NATO harekâtında görevli TCG Yıldırım Firkateyni refakat etti. Feribotu Bingazi Limanı’nda karşılayan Libyalılar, “Muammer Kaddafi ödlektir, Türkiye-Libya kardeştir” sloganları attı. Kurtarılan yaralılar ise Mısrata cehennemini anlattı. Bacaklarından boynuna dek şarapnel yarası almış olan Muhammed Muftah, “Aileleri yok ettiler. Bir komşum eşini ve üç çocuğunu kaybetti” diye konuştu.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24