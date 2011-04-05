Ankara, feribotuna 12 F-16 eşlik etti...

T24

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Feribotu’nun Mısrata Limanı’ndaki operasyonuna 4 tanker uçağının ve 12 F-16’nın eşlik ettiğini açıkladı. Libya’dan önceki gün 20’si Türk 250’si yaralı olmak üzere 475 kişiyi tahliye eden feribota, Mısrata’dan sonra yanaştığı Bingazi’den ayrılırken de bölgedeki NATO harekâtında görevli TCG Yıldırım Firkateyni refakat etti. Feribotu Bingazi Limanı’nda karşılayan Libyalılar, “Muammer Kaddafi ödlektir, Türkiye-Libya kardeştir” sloganları attı. Kurtarılan yaralılar ise Mısrata cehennemini anlattı. Bacaklarından boynuna dek şarapnel yarası almış olan Muhammed Muftah, “Aileleri yok ettiler. Bir komşum eşini ve üç çocuğunu kaybetti” diye konuştu.