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Dünya

Ankara feribotu, kuru yük gemisiyle çarpıştı: 3 ölü, 5 kayıp TİRAN (A.A)

20 Ekim 2011 14:52

-Ankara feribotu, kuru yük gemisiyle çarpıştı: 3 ölü, 5 kayıp TİRAN (A.A) - 20.10.2011 - Arnavutluk'un Durres limanından Bari limanına yolculuk yapan Ankara feribotunun, Türk şirketine ait yük gemisi "Reina 1" ile çarpışması sonucu 3 Türk vatandaşı öldü. Polis, Rusya'dan Karadağ'a seyir halinde olan Malta bandralı Türk yük gemisinin, Durres limanı açıklarında TSİ 02.00 sularında Ankara feribotuyla çarpıştığını, geminin, çarpışmadan sonra battığını açıkladı.   Geminin 10 kişilik mürettebatından 3'ünün öldüğü, 5'inin kayıp olduğu, 2 kişinin ise sağ kurtarıldığı belirtildi.  Bari limanına giden, yaklaşık 200 yolcusu bulunan Ankara feribotunda ise ölen ya da yaralanan olmadığı, feribotun hala kaza yerinde olduğu, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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