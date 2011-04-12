-ANKARA FERİBOTU İSKENDERİYE'YE YOLUNDA ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye'ye ait Ankara feribotunun, Libya'nın Misrata kentinden toplam bin 25 yolcuyu alarak Mısır'ın İskenderiye limanına hareket ettiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mısır'ın talebi üzerine Ankara feribotu dün bölgeye giderek Misrata'dan 2'si hamile, 3'ü Bulgar olmak üzere toplam bin 25 Mısırlı yolcuyu alarak İskenderiye'ye hareket etti. Geminin, Mısır vatandaşlarını orada bırakacağı, Bulgar vatandaşlarının ise kendi imkanlarıyla ülkelerine dönecekleri öğrenildi.