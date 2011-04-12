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ANKARA FERİBOTU İSKENDERİYE YOLUNDA ANKARA (A.A)

12 Nisan 2011 10:58

-ANKARA FERİBOTU İSKENDERİYE YOLUNDA ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Mısır vatandaşlarının tahliyesi için Libya'ya giden Ankara Feribotu, bin 25 yolcuyu alarak İskenderiye'ye hareket etti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: ''Başkanlığımızın, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında yaptığı organizasyon sonucu 9 Nisan Cumartesi günü İzmir'den yola çıkan Ankara Feribotu, Misurata'ya ulaşmıştır. Ankara Feribotu, Libya'nın Misurata Limanı'ndan bin 25 yolcuyu alarak Mısır'ın İskenderiye Limanı'na hareket etmiştir. Yolcuların arasında üç kişilik Bulgar aile de bulunmaktadır. 26 Türk emniyet mensubu ile altı kişilik Sağlık Bakanlığı ekibinin de görev yaptığı Ankara Feribotu'nun 14 Nisan Perşembe günü İskenderiye'de olması beklenmektedir. Feribot, yolcularını İskenderiye'de bıraktıktan sonra Misurata'ya geçerek, ikinci bir sefer daha yapacak ve Libya'daki Mısır vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirecektir.''

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