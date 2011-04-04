-ANKARA FERİBOTU BİNGAZİ'DEN AYRILDI BİNGAZİ (A.A) - 04.04.2011 - Tıbbi malzeme ve ilaç götürmek üzere Libya'ya giden Ankara Feribotu, Bingazi Limanı'ndan Türkiye'ye doğru hareket etti. Misrata Limanı'ndan aldığı yolcularla akşam saatlerinde Bingazi Limanı'na geçen Ankara Feribotu, Bingazi Limanından da 90'ı yaralı 190 kişiyi daha aldı. Feribota alınanlar arasında Bingazi'de bekleyen 30 Türk ile Ukrayna, Yunanistan ve Hollanda vatandaşları da bulunuyor. Limandan ayrılmadan önce Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu da feribota geldi. Feribotun birinci kaptanı Muzaffer Korkmaz ile görüşen Davutoğlu, Mistara kentinden yaklaşık 270 kişiyi alan feribotun Bingazi'deki yaralıları da Türkiye'ye götürmek üzere aldığını söyledi. Davutoğlu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın bu gemiyi beklediğini belirterek, Türkiye'nin yaralıları taşıyarak çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Ankara Feribotu, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu başkanlığındaki 15 sağlık görevlisi, 3 ambulans, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisini Misrata Limanı'na götürmüş, geçen salı öğle saatlerinde limana 6,5 mil yaklaşan feribot, limanda çatışma olduğu için güvenlik gerekçesiyle NATO gemilerince açığa çekilmişti. Misrata Limanı'nın güvenlik gerekçesiyle 5 gündür 25 mil açığında bekletilen Ankara Feribotu, dün akşam saatlerinde Misrata'dan Bingazi Limanına gelmişti.