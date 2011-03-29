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ANKARA FERİBOTU BEKLETİLİYOR ANKARA FERİBOTU (A.A)

29 Mart 2011 16:28

-ANKARA FERİBOTU BEKLETİLİYOR ANKARA FERİBOTU (A.A) - 29.03.2011 - Libya'ya tıbbi malzeme ve ilaç götürmek üzere önceki gün Çeşme Limanı'ndan yola çıkan Ankara Feribotu, Misrata Limanı'nın 12 mil açığında bekletiliyor. Çeşme Limanı'ndan hareket ettikten sonra hava muhalefeti ile karşılaşmadan Libya'ya ulaşarak, Misrata Limanı'na 6,5 mil kadar yaklaşan feribot, kentte çatışmaların sürmesi dolayısıyla, NATO gemilerinin nezaretinde 12 mil açığa getirildi. Feribotun ne zaman limana yanaşacağının henüz belli olmadığı bildirildi. Acil ihtiyaca cevap verecek çok miktarda tıbbi malzeme taşıyan feribotta, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu ile 15 sağlık personeli ve 3 ambulans bulunuyor. Ankara Feribotu'nda, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisi, güvenliği sağlıyor.

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