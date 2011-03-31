-ANKARA FERİBOTU 4 TÜRK İŞÇİYİ ALDI İZMİR (A.A) - 31.03.2011 - Libya'ya tıbbi malzeme ve ilaç götürmek üzere cumartesi gece yarısı İzmir'in Çeşme Limanı'ndan yola çıkan Ankara Feribotu, Misrata Limanı'na 5 mil yaklaşarak 4 Türk işçiyi aldı. Güvenlik nedeniyle kıyıdan 20-25 mil açıkta bekletilen feribot, limana 5 mil yaklaşarak, TML inşaat şirketinin Misrata'daki şantiyesinde çalışan işçiler Ensari Doğan, Halil Kaşıkçı, Ahmet Bor ve Mustafa Şahin'i aldı. Gemiye limandan tekneyle ulaşan ve sağlıklı olan Türk işçiler, çalıştıkları şantiyenin bombalandığını, canlarını zor kurtardıklarını belirterek, Misrata'daki 8 hastanenin bombalandığını, yaralıların okul ve evlerde tedavi edildiğini söyledi. Şehirde yaklaşık 210 yaralı bulunduğunu belirten şçiler, çok zor günler yaşadıklarını, ölümden döndüklerini ifade etti. İşçilerin yaralı olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ankara feribotu, işçileri aldıktan sonra yeniden güvenlik gerekçesiyle Misrata Limanı'ndan 20 mil açığa demirledi. Cumartesi gece yarısı Çeşme limanından yola çıkan Ankara Feribotu, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu başkanlığındaki 15 sağlık görevlisi, 3 ambulans, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisini Misrata Limanı'na götürmüş, salı günü öğle saatlerinde limana 6,5 mil yaklaşan feribot limanda çatışma olduğu için güvenlik gerekçesiyle NATO gemilerince açığa çekilmişti.