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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara Emniyeti'nin 15 Temmuz raporu: Kanlı kalmışmayı Balyoz kumpasıyla terfi eden tuğgeneraller yaptı

Raporda ayrıca darbe girişimi gecesi 74 tankın kullanıldığı 35 uçaktan da bomba atıldığı yazıldı

22 Kasım 2016 15:39

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı raporda  "Kalkışmanın en tepesinde tuğgeneraller var. Bu yüzden tuğgenerallerin darbe girişimi denilebilir. Bunlar Balyoz, Ergenekon gibi davalar nedeniyel yapılan tasfiyelerden sonra generalliğe terfi etti" denildi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Emniyet'in hazırladığı raporda darbe girişimi akşamında 74 tankın kullandığı belirtildi. Ayrıca raporda, 172 zırhlı aracın sokağa çıktığı, 35 savaş uçağından bomba atıldığı, 3393 silah ile saldırı yapıldığı yazıldı.

 

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