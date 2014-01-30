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'Ankara Emniyeti'nde 500'e yakın polisin görev yeri değişti'

Ankara Emniyeti’nde 500’e yakın başkomiser ve polis memurunun görev yeri değiştirildi

30 Ocak 2014 15:31

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlayan Emniyet’teki görevden almalarda bugün Ankara Emniyet'i Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube birimleri ile İlçe Emniyet müdürlüklerinde görevli 500'e yakın başkomiser ve polis memurunun görev yeri değişti.

Sertaç Koç'un Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre, görev yeri değişikliğinden en çok etkilenen şubeler ise asayiş, güvenlik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleyle ilçe emniyet müdürlükleri oldu. Buralarda görev yapan 500'e yakın polisin görev yeri değişti. Görevden almalar şube müdür yardımcıları, emniyet amirleri, başkomiser ve memur seviyesinde gerçekleşti.

Görev yeri değişitirilenlerin çoğunluğunu memurlar oluşturdu. Bu memurların büyük çoğunluğunun operasyonel yetkiye sahip olan kritik birimlerde görev yaptığı belirtildi. Böylece Ankara Emniyeti'nde 17 Aralık operasyonunun ardından görev yeri değiştirilen polis sayısı 2 bine ulaştı.

 

Türkiye'de 6 bin oldu

 

Operasyon sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Ankara ve İzmir emniyetleri başta olmak üzere çok sayıda polisin görev yerleri değiştirildi. Ankara Emniyeti'nde yaşanan son görev değişiklikleri ile Türkiye çapında görev yeri değiştirilen polis sayısı, 6 bine yaklaştı.

Görev yeri değiştirilen polisler arasında bir ay içinde ikinci kez görev yerleri değiştirilenlerin de olduğu öğrenildi.

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