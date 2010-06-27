Ankara Emniyet Müdürü için yakalama emri!

T24 - Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında, "Kayseri'de yürütülen bir soruşturma kapsamında" yakalama kararı çıkartıldı.



Özdemir'in Kayseri Emniyet Müdürü olduğu dönemde "örgütlü olarak ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yargılandığı davaya Cuma günü Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemede mütalaasını veren savcı, halen Ankara Emniyet Müdürlüğü görevini sürdüren Özdemir hakkında tutuklama talep etmişti. Mahkeme ise Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti.



Edinilen bilgiye göre, bunun üzerine savcı, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyıp, itiraz etti. Savcı, tekrar Özdemir'in tutuklanmasını istedi. Hafta sonu bu talebi değerlendiren nöbetçi mahkeme de savcının talebini uygun görerek, Özdemir'in tutuklanmasına karar verdi.





Karara itiraz hakkı var



Öte yandan, konuya ilişkin konuşan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, Özdemir'in halen tutuklama kararına itiraz etme hakkının olduğunu vurguladılar. Daha önce de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'da yaşanan süreci anımsatan yetkililer, Özdemir'in tutuklamaya itiraz sürecinin tamamlanmasının beklenildiğini ifade ettiler. Aslan da olduğu gibi eğer Özdemir'in itiraz talebi kabul edilmez ve Özdemir için tutuklama kararı çıkması durumda yetkililer, Özdemir'in İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınacağını bildirdiler.





