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Ankara Emniyet Müdürü Arınç'la görüştü

Başbakan Yardımcısı Arınç'a yönelik suikast iddiasının ardından Ankara Emniyet Müdürü Özdemir, Başbakanlık'a çağrıldı.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddiasının ardından Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Başbakanlık'a çağrıldı. Özdemir'in Bülent Arınç 'la görüştüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürü Özdemir Başbakanlık'tan ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak yürütülen soruşturmaya ilişkin Bülent Arınç'a bilgi verdiği belirtiliyor.

Ankara Emniyeti'ne gelen "Arınç'ın evinin çevresinde şüpheli araç var" ihbarı üzerine, bir aracın cumartesi günü durdurulduğu, şüpheli görülen iki kişinin de yakalandığı ifade ediliyor.

Bu iki kişinin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli iki subay olduğu iddia ediliyor. Askerlerin serbest bırakıldığı ancak, araçlarının kiralık olduğu ve lojmanlarında da arama yapıldığı iddiaları da gündemde.

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