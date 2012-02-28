Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü hacklediler

T24 - RedHack (Kızıl Hackerlar Birliği), Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün resmi belgelerini ele geçirdi ve internet sitesini çökertti. Redhack, gün boyu ele geçirdiği belgeleri açıkladı. Emniyete giden ihbarları içeren belgelerde ihbarcıların isimleri de deşifre oldu. Kızıl Hackerlar Birliği, yaptığı açıklamada belgelerin bazılarını açıklamayacaklarını, zamanı geldiğinde ‘gerekli kişilerle’ paylaşacaklarını ifade etti.

Orantılı cevap

Redhack, www.kizilhack.org sitesinde 25 Şubat’ta bir açıklama yapmış, 48 saat içinde eylem sinyali vermişti. RedHack, 25’inde yaptığı açıklamada, AKP’yi, emniyet güçlerini ve ihbarcıları suçlayarak “Anladığı dilden ‘orantılı’ bir cevap vereceğiz!” ifadelerini kullanmıştı.

Serkan Ocak'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Redhack, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sitesini hackledi.www.ankara.pol.tr sitesine tıklandığı zaman bir süre RedHack’in sitesi açıldı. Sitesinde emniyete ait gizli belgeleri de yayımlamaya başlayan RedHack, şu açıklamayı yaptı:

“Eylemlerimizde girdiğimiz yerlerden ‘ankara.pol.tr ve kirikkale.pol.tr’ adresleri devlet tarafından ‘kapatılarak’ deşifre edildiği için açıklamakta sakınca görmüyoruz. Fakat tek girdiğimiz yerler buralar değildir. Yaklaşık üç haftadır Ankara merkezli POLNET ve Ankara Emniyet Müdürlüğü sunucularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Erişimimiz olan serverlar sadece Ankara değildir. Belgeler yayınlandığında nerelere kadar ulaştığımız görülünce polis hayrete düşecek.”

1997’de kurulan RedHack, önemli kurumların sitelerini hacklemişti. RedHack, ayrıca geçen yıl Adnan Oktar’ın 1000’den fazla sitesini de aynı anda karartmıştı.

Bilgiler güvende değil

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdemir: “Bilgi güvenliği bir yazılımla elde edilemiyor. Zaman içinde değişen bir süreçtir. Hassas bilgilerin olduğu sistemler çok iyi korunmalı. Özellikle içeriklerin kişilerle ilişkilendirilmesinden doğacak zararları düşünüyorum. Kişisel verilerin korunması anayasaya ekleniyor ancak hiçbir hukuki altyapı yok. Bugün dükkândan bir kazak alıyorsun yarın 10 farklı şirket seni arıyor. Hacker’lar bu tür sistemdeki boşlukları buluyor ve yakalanmıyorlar. WikiLeaks de bugün milyonlarca maili yayımlamaya başladı. Bilinen riskler her zaman var. Yüzde 100 güvenli değil. İnsanlar bilginin güvenli tutulduğunu varsayıyor ancak öyle olmadığını bugün gördük. Bunun için şu yapılmalı sisteme girilmemesini sağlamak ve bilgi güvenliğinin sağlanması. Bilgiler saklanırken kriptoloji kullanılması lazım. Aynı şey BTK’nın başına da gelmişti.”

Polis: Önlem alınacak

Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, internet sitelerine girilerek bazı önemli gizli belgelere ulaşıldığı iddialarıyla ilgili olarak, “Gizli belgelere ulaşılmadı” dedi. Herkese açık olan internet sitesine vatandaşlardan gelen şikâyet maillerine ulaşıldığını anlatan Çatalkaya, bundan sonrası için gerekli önlemlerin de alındığını söyledi.