Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden 1 Mayıs açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara katılacak vatandaşların poşet, çanta ve benzeri malzemelerle alanlara alınmayacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs Pazartesi günü, ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ nedeniyle ilimizde Türk-İş Konfederasyonunun 10.00-17.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda, KESK ve DİSK’in 11.00-17.00 saatleri arasında Kolej Meydanı’nda düzenleyecekleri kutlamalar için gelecek olan vatandaşlarımız, poşet, çanta ve benzeri malzemelerle alana alınmayacaktır.

“Bu nedenle kutlamalara katılacak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için poşet, çanta ve benzeri eşyalarla gelmemeleri gerekmektedir.”