Ankara Emniyet Müdürlüğü: Sözde DEAŞ yöneticisi, 'Halis Bayuncuk serbest bırakılsın' eylemi yapan 27 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da IŞİD terör örgütünün üst düzey sorumlusu olmaktan yargılanan Halis Bayuncuk'un serbest bırakılmasını isteyerek eylem yapan 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da bir grup Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda IŞİD'in üst düzey sorumlusu olmaktan yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk'un serbest bırakılması için eylem yapan 27 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"2 Şubat 2021 günü saat 10:00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda ellerinde 'Halis Hocaya Özgürlük' ibareli döviz, üzerlerinde ise benzer temalı yelek bulunan bir grup, terör örgütü Deaş'ın sözde üst düzey yöneticisi 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk'un serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak istemiş, ikazlara rağmen kanuna aykırı eylemlerinde ısrar eden 27 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna muhalefetten işlem başlatılmıştır."