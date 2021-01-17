Ankara Emniyet Müdürlüğü: Selçuk Özdağ saldırısına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
17 Ocak 2021 15:48
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasına ilişkin olarak 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak 2021 günü ikâmetinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklaması yapıldı.