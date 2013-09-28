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Yaşam

Ankara Elmadağ'da roket fabrikasında patlama

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde roket fabrikasında meydana gelen patlamada yaralılar olduğu bildirildi

28 Eylül 2013 16:39

 

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan roket fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
Yaralı 4 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etti.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 12.30'da Elmadağ Devlet Hastanesi doktoru tarafından Roketsan fabrikası yakıt imalat bölümünde alevlenme sonucu yaralanan 3 hastanın sevki için ambulans talebinde bulunulduğu belirtildi.
Olaydan etkilenen 4 kişinin bulunduğu, bir kişinin genel durumunun iyi olması nedeniyle Elmadağ Devlet Hastanesi acil serviste gözlemde tutulacağı bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, diğer 3 yaralının nakil işlemleri için hastaneye 3 ambulans görevlendirildiği bildirildi.
 

İkisinin genel durumları kötü

 
Açıklamada, olaydan etkilenenlerin durumuna ilişkin şu bilgiler verildi:
"Necati Karaköse (46) ile Yasin Peker'in (26) gövde hariç tüm vücut bölgesinde 2. derece yanık bulunuyor. Genel durumları kötü. Hastalar, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Roketsan doktorunun talebiyle GATA'ya nakledildi.
İsmail Yaman'ın (45) el ve yüz yanığı bulunuyor. Genel durumu iyi. Numune'de ilk müdahalesi yapılan hasta Roketsan doktorunun talebiyle GATA'ya sevk edildi. Hafif şekilde kafasını çarpan Murat Sağlık'ın (37) genel durumu iyi. Elmadağ Devlet Hastanesinde takip ediliyor."
 

Elmadağ Kaymakamı: Her şey kontrol altına alınmıştır

 
Elmadağ Kaymakamı Resul Kır, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Roketsan fabrikasının yakınında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.44 civarında atık yakıtların imhası esnasında, yakıt çukurlarından birinde meydana gelen küçük çaplı bir yangında 4 teknisyenin yaralandığını kaydetti.
Yaralananlardan 3'ünün Ankara'ya sevk edildiğini diğerinin ise ilçe devlet hastanesindeki tedavisinin sürdüğünü ifade eden Kır, şöyle konuştu:
"İlçemizdeki arkadaşımızın durumu gayet iyi. Ankara'ya sevk edilen arkadaşlarımızın ise şuan itibariyle Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tedavileri sürüyor. Buradaki yaralı arkadaşlarımızın birinde orta derecede yanık var, diğerlerinde ise hafif derece de yanık var. Tedavileri devam etmektedir. İlçemizdeki tesislerde herhangi bir maddi zarar yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır. Takibimiz altındadır. Başka da bir olağanüstü durumumuz yoktur."
 

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