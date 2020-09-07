Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı'nın Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı gösterdikleri semptomlardan dolayı eşiyle birlikte yaptırdıkları testlerin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Ercanlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle”