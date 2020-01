Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi: Ermeni milletvekilleri hedefte

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, son dönemlerde Ermenileri hedef alan “ırkçı söylemlere” ilişkin bir açıklama yaptı. Yargı ve siyaset kurumlarının bu tür “saldırılara” karşı duyarsız kalmaması istenen açıklamada, bu tarz söylemlere örnek olarak MHP’li Adana Belediye Başkanı’nın, genelev işletmecisi Manukyan’a yaptığı gönderme gösterildi.

“Üç ayrı partiden aday gösterilerek Meclis’e seçilen Ermeni milletvekillerinin hedefe konulduğu” belirtilen açıklamada “Bu hayâsızca ve rahatça ortaya saçılan ırkçı nefret söylemlerini savcılar ve yargıçlar duymazdan geliyor” dendi.

Açıklamaya, dünyaca ünlü gazeteci-yazar David Barsamian, Baskın Oran, Fikret Başkaya, Ayşe Batumlu yanı sıra 200’e aydın, akademisyen, sanatçı, hukukçu, siyasetçi imza attı.

Siyasi partilerin “ırkçı saldırıları derhal kınaması ve Irkçılık ve Nefret Söylemiyle Mücadele Yasasının ilk iş olarak çıkarılmasının” istendiği açıklamanın tam metni şöyle:

Ermeni milletvekilleri hakkında partilerin ve Yargı’nın dikkatine:

Koalisyon ayak oyunlarının birbirini izlediği şu günlerde, Erdoğan Rejimi’nin devamı için utanç verici bir kampanya başlatıldı. Utanç verici, çünkü yine, 19. Yüzyıl ortasından itibaren yok ede ede bitiremediğimiz Ermeni kardeşlerimiz malzeme yapılıyor.

Ani Harabelerinde ataları için dua eden Ermeni kadının karşısına geçip ezan okuyanlar, sokaklarda “Ermeni avına mı çıkalım?” diye soran Kars Ülkü Ocakları, vergi vermeyen yandaşlardan bin kere daha namuslu vergi rekortmeni merhum genelev işletmecisi M. Manukyan’a gönderme yapmak gibi parlak yöntemler kullanan MHP’li Adana Belediye Başkanı bunun son örnekleri.

Şimdi de üç ayrı partiden aday gösterilerek Meclis’e seçilen Ermeni milletvekilleri hedefe kondu.

Bu hayâsızca ve rahatça ortaya saçılan ırkçı nefret söylemlerini savcılar ve yargıçlar duymazdan geliyor. Çok yakın geçmişte insan hakları savunucularına uygulanmış olan TCK Md. 216 bu ırkçı söylemlere uygulanmıyor.

Bunun yanı sıra, bu milletvekillerinin mensup olduğu partiler de suskunluk içinde. Bugüne kadar hiçbir açıklama ve girişim duymadık.

Ermeni milletvekillerine sahip olan partiler bu hayâsızlıklara karşı çıkmalı, ırkçı saldırıları derhal kınamalıdırlar. Irkçılık ve Nefret Söylemiyle Mücadele Yasasının ilk iş olarak çıkarılmaması halinde bu saldırılar her “ihtiyaç halinde” piyasaya sürülecek ve böyle açık açık bölücülük de yapılmış olacaktır.

Bu vazife, partilerin ve Meclis’in tarihsel yükümlülüğüdür. Yarın tarih bunları yazdığında, çocuklarının ve torunlarının fena halde utanmamaları için.

Açıklamaya imza atanların listesi şöyle:

A. Hicri İzgören, A. Serdar Koçman, A.Bedir, Abdullah Demirbaş, Abdullah Nefes, Abud Can, Adem Tabur, Adil Okay, Ahmet Abakay, Ahmet Aykaç, Ahmet Hulusı Kırım, Ahmet İsvan, Ahmet Kınay, Alev Er, Ali Gökkaya, Ali Kılıç, Ali Mustafa Gülbeyaz, Allen Malhas, Arzu Şenel Atmaca, Atilla Dirim, Attila Tuygan, Ayşe Batumlu, Ayşe Fehimli-Kuzu, Aytül Doğu, Baki Güler, Barikat Gazetesi/Gümülcine, Baskın Oran, Bekir Reyhan, Bülent Taş, Bülent Tekin, Cemal Taşdan, Çağatay Anadol, David Barsamian, David Vergili, Derya Yetişgen, Doğan Özgüden, Eflan Topaloğlu, Elif Yıldırım, Emel Kuzu, Emre Kocaoğlu, Ercan İpekçi, Ercan Kanar, Erdal Doğan, Erdem Özgül, Erencan Atmaca, Ergun Kuzenk, Erkan Metin, Erol Önderoğlu, Ertuğrul Kayserilioğlu, Fadik Altun, Fatime Akalın, Fatin Kanat, Fatma Dikmen, Fatma Zorlu, Ferit Sağ, Feyyaz Kerimo, Fikret Başkaya, Fusun Erdoğan, Garabet Orunoz, Nurhan Uygun, Garbis Hatemo, Garo Kaprielyan, Gül Gökbulut, Güngör Şenkal, Hacı Orman, Hacı Salih Yıldıran, Haldun Açıksözlü, Hale Bolak Boratav, Hanna Beth-Sawoce, Hasan Burgucuoğlu, Hasan Kaya, Hasan Zeydan, Hatice Topçu, Hovsep Hayreni, Hüseyin Bektaş, Hüseyin Mülayim, Hüseyin Habip Taşkın, Ican Mutlu, Işıtan Gündüz, İbrahim Seven, İbrahim Yalçın, İhsan Güvercin, İnci Hekimoğlu, İnciTuğsavul, İrfan Dayıoğlu, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, İsmail Işılsoy, İsmail Metin Ayçiçek, Jan Gavrilof, Kadir Cangızbay, Kadriye Barsamian, Kayuş Çalıkman Gavrilof, Kemal Akkurt, Kenan Araz, Kenan Yenice, Kermo Reada, Kirkor Sahakoğlu, Kuvvet Lordoğlu, Leman Stehn, Lokman Öğülmüş, Lütfiye Yaşar, Mahmut Cantekin, Mahmut Erdem, Mahmut Konuk, Mayrig Koc, Mehmet Akbaş, Mehmet Demirok, Mehmet Ergün Işıldar, Mehmet Erkek, Mehmet Özer, Mehmet Uluışık, Mehmet Yıldız, Melek Ulagay Taylan, Memik Horuz, Meral Çıldır, Meral Saraç Seven, Mesut Tufan, Mihail Vasiliadis, Mithat Bas, Murat Kuseyri, Murat Yeşilyurt, Mustafa Çolak, Mustafa Diyar Demirsoy, Muteber Öğreten, Muzaffer Erdoğdu, Muzaffer Oruçoğlu, Nadya Uygun, Nazar Sürmeliyan, Necmiye Alpay, Nilgün Ay, Nivart Bakırcıoğlu, Nuray Bayındır, Nurettin Değirmenci, Ohannes Başak, Oktay Etiman, Osman Kuyumcu, Osman Özarslan, Özcan Soysal, Özlem Dalkıran, Pınar Ömeroğlu, Raffi H. Araks, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Rengin Demir, Rıdvan Bilek, Rüstem Ayral, Sabri Atman, Sait Çetinoğlu, Salim Turgut, Serap Kıral, Serkan Engin, Sevil Özarpen, Sibel Dinçkök Kayserilioğlu, Süleyman Bas, Süleyman Yıldırım, Şaban İba, Şanar Yurdatapan, Şiar Rişvanoğlu, Tahir Çiçekçi, Tahsin Yeşildere, Talin Diana Özkeşiş, Tamer Çilingir, Tamer Dursun, Tarık Günersel, Teslim Töre, Türkan Balaban, Ulaş Arıkan, Ulviye Asal, Vahan Altıparmak, Yalçın Ergündoğan, Yasin Yetişgen, Yaşar İldan, Yener Orkunoğlu, Yusuf Haddadoğlu, Yücel Demirer