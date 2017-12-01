Ankara Deniz Yücel'in tutukluluğunu savundu

Türkiye'de hakkında henüz bir iddianame olmaksızın dokuz aydır tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı şikayet başvurusuna Ankara'dan gönderilen savunmanın detayları belli oldu.

AİHM'nin talebi üzerine gönderdiği savunmada Yücel'i "terör propagandası yapmak" ve "halkı kin düşmanlığa tahrik etmek"le suçlayanTürkiye, Deniz Yücel hakkında verilen tutukluluk kararını savundu. Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı savunmaya göre Ankara, Deniz Yücel için uygulanan önlemin "gerekli ve orantılı" olduğunu belirtti.

AİHM'den Deniz Yücel'in şikayetini geri çevirmesini isteyen Ankara, Deniz Yücel'in Türkiye'de de Anayasa Mahkemesi'ne şikayette bulunduğunu ve bu nedenle öncelikle iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi'nin henüz bir karar vermediği ifade edilen savunmada, Türkiye'deki olağanüstü hal koşulları ve mahkemenin üzerindeki iş yükü dikkate alındığında bunun "son derece anlaşılabilir bir durum" olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin savunmasında yürütülen soruşturmanın Deniz Yücel'in gazetecilik faaliyetleri ile ilgili olmadığı da savunuldu. Savunmada "Deniz Yücel'in terör örgütlerinin amaçları ile uyumlu hareket ettiği, terör örgütlerinin lehine propaganda yaptığı, Kürt ve Türk toplumları arasındaki anlaşmazlıkları kışkırtma amaçlı davranışlarda bulunduğu" şüphesinin oluştuğu iddia edildi. Savunmada terör örgütleri olarak PKK ve Gülen yapılanmasına işaret edildi.

AİHS'nin beşinci maddesi

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tanıdığı sürenin dolmasına kısa bir süre kala Yücel'in şikayetiyle ilgili savunmasını 28 Kasım'da mahkemeye iletmişti.

AİHM, Türkiye'den Yücel'in tutukluluğunun neden uzun sürdüğünü gerekçelendirmesini istemişti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5'inci maddesi, tutukluluğun "makul bir süre" ile sınırlandırılmasını öngörüyor. Deniz Yücel'in avukatları da bu maddenin ihlal edildiğini savunuyor. AİHM ayrıca Yücel'in Türk hükümetine yönelik eleştirileri nedeniyle tutuklandığı suçlaması konusunda da Ankara'nın görüşünü sormuştu.

İki kez süre tanındı

Yücel'in şikayeti ile ilgili Türkiye mahkemeden iki kez ek süre istemişti. Son olarak AİHM'nin Türkiye'ye verdiği süre 24 Ekim'de dolmuş, AİHM Türkiye'ye 28 Kasım'a kadar ikinci kez süre tanımıştı.

Prosedüre göre mahkemenin Türkiye'nin savunmasını şikayetçilere ve davanın üçüncü taraflarına iletmesi gerekiyor. Yücel davasının üçüncü tarafları olarak Alman hükümeti, PEN Yazarlar Derneği ve 10 sivil toplum kuruluşunun adı geçiyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Özel Raportörü ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de Yücel davasına müdahil olmuştu.

Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış ve yaklaşık iki hafta sonra “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 9 aydır Silivri Cezaevi’nde tecrit altında tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame henüz hazırlanmış değil. Yücel’in avukatları da geçen nisan ayında Yücel’in hakim karşısına çıkarılmayışı ve ağır tecrit koşullarında tutulması gerekçesi ile AİHM’ye başvurmuştu.

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dpa/HS/BÖ