-ANKARA DEĞİL DİYARBAKIR'DA TOPLANACAKLAR DİYARBAKIR (A.A) - 28.06.2011 - Siirt Bağımsız Milletvekili Gültan Kışanak, ''Grup toplantılarımızı bundan sonra her hafta Diyarbakır'da gerçekleştirerek, örgütlü, planlı, programlı bir mücadeleyi yürüteceğiz. 'Parlamentoya gitmeme' tutumumuzu da çözüm olanakları ortaya çıkıncaya kadar devam ettireceğiz'' dedi. Son gelişmeleri değerlendirmek üzere Diyarbakır Kayapınar Kültür Merkezi'nde bir araya gelen, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri Aysel Tuğluk, Emine Ayna, Ayla Akat Ata, Nursel Aydoğan, Altan Tan, Ertuğrul Kürkçü, Erol Dora, Hasip Kaplan, Sebahat Tuncel, Leyla Zana, Adil Kurt, Gülten Kışanak, İdris Baluken, Esat Canan, Murat Bozlak ve Halil Aksoy basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ardından grup adına açıklama yapan Gültan Kışanak, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin hukuksuz şekilde düşürüldüğünü, bunu içine sindiren siyasi iktidarın da halktan gasbedilen oylarla bir milletvekilliği kazandığını öne sürerek, bunun, üzerinde en çok tartışılacak durum olduğunu söyledi. Tutuklu milletvekili arkadaşlarının özgürlüklerine kavuşamadığını ifade eden Kışanak, şöyle devam etti: ''Demokratik siyasette halkın kendilerine verdiği yetkiyi, görevi yerine getirebilecek koşullara sahip olmaması, çözüm adına, demokratik siyaset adına önemli bir sorundur. Biz bu gelişmeleri, bu kadar tarihsel bir süreçte ortaya çıkmış çözüm olanaklarına müdahale, bir darbe olarak görüyoruz. Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle çözmek, demokratik bir anayasa yapmak, demokratik cumhuriyeti ve demokratik özerkliği inşa etmek için halkımızdan onay aldık. Bu mücadelemizi, halkımızın verdiği bu yetkiye dayanarak, bundan sonra da en aktif ve en etkin bir şekilde yürüteceğiz. Grup toplantılarımızı bundan sonra her hafta Diyarbakır'da gerçekleştirerek, örgütlü, planlı, programlı bir mücadeleyi yürüteceğiz ancak demokratik siyasete ve çözüm iradesine yönelik bu müdahaleyi kabul etmediğimizi göstermek için, 'parlamentoya gitmeme' tutumumuzu da çözüm olanakları ortaya çıkıncaya kadar devam ettireceğiz.''