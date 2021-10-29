Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programında harcadığı 1,4 milyar dolara karşılık ABD’den almak için önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu belirtilirken, Türk heyetinin ABD'ye 3 öneriyle gittiği ifade edildi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Türk heyetinin ABD’ye sunduğu üç öneri şöyle:

Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilsin.

Bu olmayacaksa Türkiye’ye verilmesi taahhüt edilen altı F-35’in verilsin.

Bu da olmuyorsa Türkiye’nin proje için şimdiye kadar ödediği 1,4 milyar doların, Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16’nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilsin.

F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan heyetler önceki gün Ankara’da F-35 özelindeki sorunları çözmek için ilk defa bir araya gelmişti.

Pentagon’dan toplantı sonrasında yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin 23 Eylül itibariyle tamamlandığı duyurulurken, görüşmelerin ‘uyuşmazlık çözümü’ formatında ilerlediği belirtilmişti. ABD’nin Türkiye’nin programa önceki dahline ilişkin meselelerin sonlandırılmasına bağlılığı vurgulanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti:

“Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelerin devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır."